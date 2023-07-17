На Южном Урале суд оставил без изменения приговор водителю грузовика, протаранившего пять машин на М-5

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор в отношении водителя грузовика, осужденного к 3,5 годам в колонии-поселении за массовое ДТП на трассе М-5, в котором погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Также ему запрещено управлять транспортными средствами на 2 года.

Напомним, ДТП произошло днем 16 июня 2020 года на 1649 км трассы М-5. По версии следствия, водитель автомобиля Шанкси, груженого щебнем массой около 15 тонн, и имеющего неисправности тормозной системы, на крутом спуске проигнорировал требования дорожных знаков, не снизил скорость и допустил перегрев тормозных механизмов. В результате он потерял контроль над эффективностью торможения и перед мостом через реку "Сильга" совершил столкновение с движущимися попутно пятью машинами: Лада Гранта, ВАЗ-2114, Ауди-Q7, Рено Сандеро и грузовым автомобилем Сино. Водитель и пассажир Лады Гранты погибли. Остальные участники ДТП получили менее тяжкие травмы.

Обвиняемый вину не отрицал, указывая на то, что отказали все тормозные системы автомобиля, технической возможности остановиться у него не было. Адвокат обвиняемого обжаловал приговор в связи с несогласием с выводами суда, оспаривал доказанность обвинения.