17 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Ветеран армии США назвал Путина гением

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен считает, что президент России Владимир Путин – гений, и объяснил, почему именно.

В своем Twitter Дрейвен написал, что многие критикуют Путина за то, что он слишком долго возится с Украиной. Тем самым президент России, во-первых, исчерпал боевые возможности ВСУ, во-вторых, позволил миру увидеть главу Украины Владимира Зеленского таким, какой он есть, и разоблачил ложь Запада, в-третьих, за время конфликта истощились огромные арсеналы НАТО, в-четвертых, Путин нанес серьезный удар по западной экономике и сплотил многие страны вокруг России и Китая, считает ветеран армии США, его позицию приводит РИА Новости. Помимо этого, аккуратные действия российского лидера представили его в более выгодном свете на мировой арене, пишет Дрейвен.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и опасно. По его словам, таким образом страны "семерки" посягают на безопасность России. Предоставление подобных гарантий Киеву чревато негативными последствиями и сделает Европу гораздо более опасной на долгие годы, отметил представитель Кремля.

До этого бывший президент России, заместитель руководителя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал в Telegram на решение саммита Североатлантического альянса. По его словам, специальная военная операция будет продолжена, а ее одна из целей - отказ Украины от вступления в НАТО, если отказ киевской группировки от членства в НАТО невозможен, придется ее ликвидировать. Ранее политик заявил, что спецоперация закончится за несколько дней, если западные страны прекратят поставлять оружие украинским властям.

Теги: Ноктис Дрейвен, Владимир Путин, гений, Украина


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