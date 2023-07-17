Минцифры может отозвать часть грантов на разработки в IT-сфере после антикоррупционной проверки

Минцифры России приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT, проверит оператора грантов и обновит состав комиссий, выдающих гранты, говорится в сообщении ведомства. Пока срок приостановки – до 1 сентября.

Основным оператором грантов является Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Председателем правления фонда является Александр Павлов, а в наблюдательный совет входят глава Минцифры Максут Шадаев, замминистра экономического развития максим Колесников, вице-президент ВЭБ.РФ Александр Демьянов, старший вице-президент Сбербанка Андрей Ванин и др.

Минцифры собирается провести "независимую оценку компетенций сотрудников РФРИТ", обновить "состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок".

Также будут проверены решения о выдачи грантов в 2022-2023 гг. Будут отменены проекты, "по которым есть сомнения в 100% чистоте".

Комиссия во главе с Шадаевым собирается проверить все жалобы и претензии на отказы в грантах. "Мы также будем рады любой профессиональной помощи от организаций, имеющих опыт оптимизации таких сложных систем и процессов, кадрового и организационного аудита. Обратная связь будет осуществляться через электронную почту Максута Шадаева: m.shadaev@digital.gov.ru. На этот адрес можете направлять свои предложения и жалобы. Полная конфиденциальность таких обращений гарантируется", - говорится в сообщении.