Минцифры может отозвать часть грантов на разработки в IT-сфере после антикоррупционной проверки

17 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика В России
Фото: Госдума РФ

Минцифры может отозвать часть грантов на разработки в IT-сфере после антикоррупционной проверки

Минцифры России приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT, проверит оператора грантов и обновит состав комиссий, выдающих гранты, говорится в сообщении ведомства. Пока срок приостановки – до 1 сентября.

Основным оператором грантов является Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Председателем правления фонда является Александр Павлов, а в наблюдательный совет входят глава Минцифры Максут Шадаев, замминистра экономического развития максим Колесников, вице-президент ВЭБ.РФ Александр Демьянов, старший вице-президент Сбербанка Андрей Ванин и др.

Минцифры собирается провести "независимую оценку компетенций сотрудников РФРИТ", обновить "состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок".

Также будут проверены решения о выдачи грантов в 2022-2023 гг. Будут отменены проекты, "по которым есть сомнения в 100% чистоте".

Комиссия во главе с Шадаевым собирается проверить все жалобы и претензии на отказы в грантах. "Мы также будем рады любой профессиональной помощи от организаций, имеющих опыт оптимизации таких сложных систем и процессов, кадрового и организационного аудита. Обратная связь будет осуществляться через электронную почту Максута Шадаева: m.shadaev@digital.gov.ru. На этот адрес можете направлять свои предложения и жалобы. Полная конфиденциальность таких обращений гарантируется", - говорится в сообщении.

Теги: минцифры, грант, проверка, коррцупция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети