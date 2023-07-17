В Перми прокуратура проводит проверку рубки деревьев на особо охраняемой природной территории

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с рубкой деревьев в парке культуры и отдыха "Балатово" в Чернявском лесу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Будет дана оценка действий властей, согласовавших вырубку деревьев на особо охраняемой природной территории и предприятий, которые производили вырубку.

Ранее в Перми общественники выразили возмущение рубкой сосен в парке. В социальных сетях активисты писали, что власти города якобы уничтожают здоровые деревья, объясняя это "санитарной рубкой".

В администрации города сообщают, что рубка деревьев связана с капитальным ремонтом парка. При этом власти подчеркивают, что проект предполагает минимальное уничтожение деревьев - из 12 тыс. будет срублено только 120 - старых и больных деревьев. Вместо них на территории парка посадят новые молодые деревья и кустарники. Всего в Балатово высадят 285 деревьев и более 4 тыс. кустарников – это будут ели, сосны, березы, ивы, яблони и рябины, сирень, ирга.

Завершить работы по капремонту власти намерены до конца 2024 года.