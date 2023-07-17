В Салехарде следователи устанавливают обстоятельства падения работника с плавучего крана

В Салехарде следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего, упавшего с плавучего крана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Проводится доследственная проверка.

Инцидент произошел накануне, около 15.00. Сообщается, что погибший 50-летний мужчина был жителем села Красноселькуп. Он упал в воду в районе речного порта на глазах очевидцев. Тело мужчины было обнаружено вечером, примерно в 21.00 сотрудниками "Ямалспаса".

В настоящее время следствием с целью выяснения всех обстоятельств происшествия и гибели мужчины назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.