Хинштейн призвал принять его законопроект о праве силовиков уничтожать водные дроны

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает актуальным свой законопроект об ограничении движения беспилотников в свете сегодняшнего взрыва на Крымском мосту.

"Пишут, что ночная атака на Крымский мост была произведена с участием морских боевых дронов. Это еще раз подтверждает актуальность нашего закона о мерах противодействия беспилотникам и необходимость его скорейшего принятия", - пишет Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее законопроект был принят в первом чтении. Негативный отзыв на него дали в Минэкономразвития.

Законопроект предполагает предоставление силовикам самого разного толка права на уничтожение или изъятие любого беспилотника – летающего, наземного, надводного и подводного.

Из комментария Хинштейна не ясно, запрещает ли сейчас законодательство российским силовикам охранять Крымский мост и уничтожать подплывающие к нему беспилотники. Также не ясно, считает ли депутат, что ВСУ и спецслужбы Украины будут выполнять требования российского законодательства в условиях военного конфликта.