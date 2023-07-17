Путь в Крым через Запорожскую область безопасен, - Балицкий

И.о. главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о том, что сухопутный путь через регион в Крым безопасен, автомобильный трафик будет упорядочен с максимальным удобством для наших граждан через новые регионы

"Крым не отрезан от материковой части России, и не может быть отрезан, сухопутный маршрут через новые регионы, в том числе через Запорожскую область, работает в штатном режиме. Администрация Запорожской области окажет всю необходимую помощь в этой работе, сухопутный маршрут безопасен и отработан", - написал Балицкий в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что во время взрыва (по другой информации – нескольких взрывов) на Крымском мосту в ночь на 17 июля погибла супружеская пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь госпитализирована.