Прилавок, рухнувший в Тюменской области на двух женщин, демонтирован

В поселке Новотарманский Тюменского района демонтировали торговый прилавок, во время обрушения которого пострадали две женщины. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве сообщили о проведении процессуальной проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, проверку по факту инцидента проводит также Следственный комитет региона. Потерпевшие были госпитализированы. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.