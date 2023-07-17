17 Июля 2023
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Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Прилавок, рухнувший в Тюменской области на двух женщин, демонтирован

В поселке Новотарманский Тюменского района демонтировали торговый прилавок, во время обрушения которого пострадали две женщины. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве сообщили о проведении процессуальной проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, проверку по факту инцидента проводит также Следственный комитет региона. Потерпевшие были госпитализированы. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Теги: крыша, обрушение, прилавок


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Ранее 16.07.2023 20:06 Мск В Тюменской области две женщины пострадали от обрушения торгового прилавка

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