На Урале девочка напилась растворителя в детсаду: ребенок в больнице

На Среднем Урале воспитанницу детского сада госпитализировали с отравлением растворителем.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 12 июля в Серове: в местную больницу доставили 3-летнюю девочку с диагнозом "отравление растворителем, термический ожог ротовой полости". Предварительно установлено, что в тот день ребенок в раздевалке детсада открыл шкафчик для одежды, предназначенный для утерянных вещей, откуда взял бутылек растворителя и отпил из него.

Как считают в прокуратуре, растворитель в шкафчик могла положить воспитательница еще в мае этого года. Тогда педагог красила игровое оборудование на участке детского сада, где гуляют дети из ее группы.

В надзорном ведомстве пообещали, что дадут правовую оценку действиям сотрудников дошкольного учреждения. Проводится проверка.