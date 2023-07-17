Депутаты и сенаторы призвали мстить за смерть гражданских лиц во время взрыва на Крымском мосту

Погибшая на [Крымском] мосту семья должна быть отомщена, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от "Единой России" и телеведущий Евгений Попов. "Евгений, полностью с Вами согласен", - поддержал коллегу сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, юрист Андрей Клишас.

Ранее стало известно, что во время взрыва (по другой информации – нескольких взрывов) на Крымском мосту в ночь на 17 июля погибла супружеская пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь госпитализирована.