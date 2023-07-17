Ликвидацией последствий взрыва на Крымском мосту снова займется Хуснуллин

Ликвидировать последствия нового взрыва на Крымском мосту будет та же правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, что сейчас занимается ремонтом после первого инцидента в октябре 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков.

"Ликвидацией последствий инцидента на Крымском мосту по распоряжению Михаила Мишустина занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Она была создана председателем правительства в рамках поручения президента после чрезвычайного происшествия на мосту в октябре 2022 года", - сообщил представитель Мишустина.

В ночь на 17 июля в результате взрыва на Крымском мосту погибли два туриста, был ранен ребенок. Повреждено автомобильное полотно и один пролет автомобильного моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт".