СМИ: Мизулина уйдет из Совета Федерации после Единого дня голосования

Известный сенатор и парламентарий с многолетней карьерой Елена Мизулина не вошла в список кандидатов в Совет Федерации, представляемый главой Омской области – врио губернатора Виталий Хоценко не собирается включать ее в список из трех претендентов, передает РБК со ссылкой на неназванный источник.

Ожидается, что Мизулина, известная инициативами по борьбе с ЛГБТ и абортами, покинет Совет Федерации после Единого дня голосования в этом году.

68-летняя Мизулина с середины 90-х избиралась в Госдуму от партии "Яблоко", затем – от "Справедливой России". С 2015 года стала сенатором в Совете Федерации от Омской области.