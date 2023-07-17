ЧП на Крымском мосту – террористическая атака, - НАК

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) прокомментировали ЧП на Крымском мосту.

По мнению НАК, произошедшее – террористическая атака, приводят "Известия" сообщение комитета. Атака совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Возбуждено уголовное дело о теракте.

О возбуждении дела о теракте сообщил также Следственный комитет России. По данным следствия, в ночь на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.