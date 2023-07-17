Двух попавших в плен в ходе СВО свердловчан внесли в список на обмен

Двое свердловчан, попавших в плен в ходе СВО, внесены в список на обмен. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал сегодня парламентарий в своем Telegram-канале, по этой теме он плотно работает с Минобороны, коллегами в Госдуме и собственными источниками на СВО из числа военных. Накануне Иванов получил ответ из главного управления военной полиции.

"По четверым подтвердилось: живы, в плену, внесены в список на обмен. Двое из них из Свердловской области. Пока без подробностей", - сообщил депутат.

Он уточнил, что еще у пятерых бойцов статус пропавших без вести, а по шестерым расследование продолжается, так как ни в каких списках они не значатся.

"В том числе по парням из Асбеста, Ирбита, Серова. Надежда найти их живыми еще есть", - отметил Максим Иванов.

Напомним, на прошлой неделе свердловский депутат заявил о решении проблемы с невыплатами за ранения участникам СВО.