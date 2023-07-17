Тюменская область фактически полностью укомплектована врачами

Укомплектованность больниц Тюменской области врачами составляет 97%, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Это на 1,5% выше, чем годом ранее.

Всего в Тюменской области трудятся 6 782 врача и 14 249 средних медицинских работников. Актуальной остается потребность в специалистах: акушерах-гинекологах, анестезиологах-реаниматологах, неврологах, оториноларингологах, офтальмологах, участковых терапевтах.

С сентября по ноябрь 2023 года после сдачи аккредитации в учреждения здравоохранения региона планируют трудоустроиться: 109 специалистов для оказания первичной медико-санитарной помощи, 55 узких специалистов.

Отметим, что власти Тюменской области ведут планомерную работу по обновлению медицинских учреждений как в городах, так и в небольших населенных пунктах нашей области. Первичное звено здравоохранения – это первое с чем сталкиваются люди, когда им необходима медицинская помощь.

Так, например, отделение поликлиники открылось в этом году в Казаново - раньше людям приходилось ездить в Тюмень, чтобы попасть на прием к терапевту или педиатру. Завершился ремонт в городской поликлинике №6, о восстановлении которой жители просили в ходе прямой линии. В Восточном округе Тюмени недавно начал работу новый корпус поликлиники №12, куда переехало детское отделение.