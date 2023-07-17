17 Июля 2023
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Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

40 000 верующих приняли участие в крестном ходе Царских дней

Около 40 тыс. жителей и гостей Екатеринбурга прошлись по улицам города, приняв участие в главном богослужении и крестном ходе Царских дней. Мероприятие прошло в ночь с воскресенья на понедельник, сообщает пресс-служба Фонда святой Екатерины, при чьей поддержке и проходят Царские дни.

Крестный ход в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

"Место всегда связано с человеком, и у нас Екатеринбург связан с царской семьей. Отсюда они зашли в Небесную Обитель, и народ вот так их почитает", — сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Крестный ход в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Крестный ход в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Крестный ход в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Благословил крестный ход Святейший Патриарх, чьи слова передал член Священного Синода, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Несколько слов о царской семье и памяти о них сказал и владыка Евгений.

"Очень много храмов посвящено царской семье. За прошедшие 30 лет у нас в России возведены сотни храмов во имя святых царственных страстотерпцев. И в каждом месте, где стоит их храм, много людей. Если бы мы увидели сегодня всех, кто почитает царскую семью, то, наверное, это больше населения всего Екатеринбурга", — сказал митрополит.

Крестный ход в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Крестный ход в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Крестный ход в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Александр Андреев во время крестного хода в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Крестный ход в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Напомним, Царские дни, посвященные духовному подвигу святой Царской семьи и их верных подданных, проходят уже в 31-й раз. Первый раз паломники пришли на Ганину Яму в 1992 году. С тех пор в каждый год в ночь на 17 июня проводится крестный ход, ставший одним из самых масштабных и массовых в России.

Крестный ход в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Крестный ход в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Теги: Екатеринбург, крестный ход, верующие, Царские дни


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