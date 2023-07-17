Херсонская область готова принять поток российских туристов, желающих попасть в Крым - Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что "возвращенные регионы по полной включатся в организацию движения для людей в Крым по сухопутному маршруту вдоль азовского побережья, альтернативному Крымскому мосту".

"Херсонская область готовится к увеличению транспортного и пассажирского потока. На данный момент большая часть дороги от Мелитополя до АПП "Джанкой" в пределах региона капитально отремонтирована, подъезды к пункту пропуска расширены. Будут приняты меры для ускорения досмотра людей и машин", - сообщил глава региона.

Он добавил, что прорабатывается возможность направления части туристического потока через пункт пропуска Армянск. "Им могли бы воспользоваться туристы, направляющиеся на восточное побережье Крыма", - предположил Сальдо.

Пока не известно, готовы ли туристы, которые хотели въехать в Крым через мост, поехать на полуостров по присоединенным территориям, которые находятся в непосредственной близости от зоны СВО и на которых введено военное положение.

Ранее стало известно о взрыве (по другим данным – минимум двух взрывах) в ночь на 17 июля на Крымском мосту. Погибли двое туристов, их дочь госпитализирована. Повреждено дорожное полотно и, предположительно, один проем автомобильного моста. О целостности опоры в месте подрыва поступают противоречивые сведения. По данным украинских СМИ, подрыв мог быть совершено с помощью надводных дронов ВМС и СБУ.