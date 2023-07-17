17 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Назначен новый гендиректор корпорации ВСМПО-АВИСМА

Совет директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" принял решение о назначении нового генерального директора компании.

Как сообщили Накануне.RU в медиа-центре корпорации, на пост назначен Дмитрий Трифонов. Соответствующий приказ был подписан сегодня, 17 июля.

Трифонов родился 15 октября 1962 года в Верхней Салде, окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС). Работает в ВСМПО-АВИСМА с 1984 года, имеет огромный технический и управленческий опыт на всех уровнях.

Дмитрий Трифонов(2023)|Фото: медиа-центр корпорации ВСМПО-АВИСМА

Дмитрий Трифонов прошел трудовой путь от прокатчика горячего металла до исполнительного директора филиала АВИСМА в Пермском крае. На эту должность топ-менеджер был назначен в 2012 году.

В свою очередь, и.о. исполнительного директора пермского филиала корпорации назначен Владимир Бабин. Ранее он работал заместителем директора по технологии АВИСМА.

Прежний гендиректор ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Осипов покинул свой пост в апреле этого года по личным обстоятельствам.

Теги: корпорация, гендиректор, назначение


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