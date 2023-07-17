С начала года число умерших свердловчан в 1,5 раза превысило число родившихся

Свердловскстат опубликовал данные о естественном движении населения Среднего Урала за январь-май 2023 года. За этот период смертность в регионе превысила рождаемость.

Как сообщается на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям, число умерших, зарегистрированных органами ЗАГС Свердловской области в январе-мае нынешнего года, в 1,5 раза превысило число зарегистрированных родившихся. В январе-мае 2022 года этот показатель был превышен в 1,6 раза.

"В январе-мае 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, на фоне сокращения числа умерших на 10,3%, число родившихся уменьшилось на 2,8%", - говорится в сообщении Свердловскстата.

По данным ведомства, с января по май 2023 года в Свердловской области родились 15 тысяч 869 человек, скончались 23 тысячи 881 человек. По итогам пяти месяцев естественная убыль населения региона составила более 8 тысяч человек.