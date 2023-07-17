Власти Ростовской области упорядочат поток автомобилей, едущих в Крым и обратно через новые регионы

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что в связи с ЧП на Крымском мосту региональные власти принимают необходимые меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей, едущих на полуостров и обратно сухопутным маршрутом через новые российские регионы.