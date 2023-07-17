Путь в Крым через присоединенные территории не кажется властям безопасным

Сейчас особое внимание следует уделить вопросам обеспечения безопасности сухопутного коридора в/из Крыма через т.н. "новые территории", в том числе - и прежде всего - мостам на пунктах пропуска, написал в своем Telegram-канале экс-глава "Роскосмоса", а ныне – доброволец в зоне СВО Дмитрий Рогозин.

Отметим, что ранее сам Владимир Путин выражал сомнения в том, что властям удастся обеспечить безопасность, если все направляющиеся в Крым туристы начнут объезжать Крымский мост по присоединенным территориям.

4 июля на совещании у президента кубанский губернатор Вениамин Кондратьев предложил радикальное решение проблемы с гигантской пробкой из автомобилей, скопившихся перед Крымским мостом.

Он вспомнил, как после взрыва на мосту в октябре прошлого года власти просто не пускали большегрузы в Краснодарский край и у границы региона разворачивали фуры на дорогу "по материку" – по новым территориям, через Бердянск и Мариуполь. Теперь Кондратьев предлагает сделать то же самое с туристами на легковушках, но только если число последних значительно увеличится.

"Для автомобилистов со всей России будет предметом гордости проехать по новым территориям и посмотреть их", - нашел Кондратьев плюсы в ситуации, высказав свое предложение на совещании.

Но президент России скептически оценил эту инициативу. "Для нас только не будет предметом гордости, если не будет обеспечена безопасность наших граждан, которые едут на отдых", - сказал глава государства.