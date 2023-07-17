На Среднем Урале остро не хватает врачей и фармацевтов

В Свердловской области критически не хватает врачей и фармацевтов. Дефицит кадров отмечают исследователи крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России - hh.ru. Уровень конкуренции среди соискателей в регионе и так был довольно низким, однако в июне обновил минимум, опустившись на 2,2 активных резюме на вакансию. Это может свидетельствовать только о глубокой нехватке кадров на рынке труда.

"Показатели hh.индекса, то есть, соотношения количества резюме к количеству вакансий на рынке, очень разнятся в зависимости от конкретной профессиональной сферы и специализации. Например, число вакансий для топ-менеджеров, специалистов в области инвестиций, консалтинга, стратегического управления, а также представителей сферы искусства, развлечений, массмедиа, невелико, отсюда и высокий уровень конкуренции среди соискателей из этих профессиональных групп. И совсем другая картина наблюдается в профессиональных областях медицины, фармацевтики, розничной торговли, производства или по "синеворотничковым" ролям, где спрос в разы превышает предложение", - рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

ТОП-20 самых дефицитных профессий возглавили фармацевты-провизоры с показателем в 0,66 резюме. Далее следуют врачи и повара – в каждом случае на одну вакансию приходится 0,7 активных резюме. После них - слесарь и сантехник - 0,9 резюме на вакансию, а также токари и фрезеровщики с 1 резюме.

А вот среди кадров, которых в Свердловской области достаточно, были отмечены: директора юридических департаментов, режиссеры, гейм-дизайнеры, арт- и ИТ-директора, комплаенс-менеджеры, психологи андеррайтеры: на каждую из этих профессий приходится 50 резюме на вакансию. 20 резюме на вакансию присылают тем, кто ищет журналистов, продуктовых аналитиков, видеооператоров, переводчиков, промоутеров, операционных директоров, руководителей филиалов, генеральных директоров, менеджеров по стратегии, продюсеров и фотографов. Отметим, что количество вакансий для всех этих специалистов редко превышает и десяток штук, а вот количество резюме обычно превышает несколько сотен.