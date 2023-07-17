Возобновлено железнодорожное движение по Крымскому мосту

По Крымскому мосту возобновлено движение железнодорожного транспорта. Поезд "Симферополь - Москва" отправился в сторону Краснодарского края

"Он простоял более пяти часов. Будет ли он нагонять расписание, пока неизвестно", - сообщает в своем telegram-канале оперщтаб Крыма.

По состоянию на 9.00 (в Крыму – московское время), задерживаются несколько составов, которые шли на полуостров: поезда №№396 (маршрут Волгоград – Симферополь), №174 (Москва – Евпатория), 99 (Ростов – Симферополь), 177 (Москва – Симферополь). Также задерживается поезд №092 (Севастополь – Москва), который следовал из Крыма.