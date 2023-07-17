Крымский мост был атакован надводными дронами – СМИ

Ночная атака на Крымский мост могла быть спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины (СБУ), пишет РБК-Украина со ссылкой на неназванные источники в СБУ. "Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", - сообщил источник.

По предварительной информации, в результате взрыва на мосту разрушено дорожное полотно на автомобильной дороге, возможно поврежден один пролет автомобильной дороги. Власти заявляют, что все опоры моста целы. Прервано автомобильное сообщение, в то же время ж/д движение возобновлено.

Погибли два человека – супружеская пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь госпитализирована.

Ранее Госдума приняла законопроект, в котором силовики наделяются полномочиями по уничтожению любых надводных дронов, которые покажутся им опасными. А меры безопасности при досмотре желающих проехать по Крымскому мосту недавно были усилены, что привело к образованию многокилометровых пробок.