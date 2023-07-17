Уралец получил срок за убийство соседа, который ругался на ребенка

Житель Первоуральска осужден за убийство своего соседа. Причиной стало то, что он ругался на ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в сентябре прошлого года: мужчина выпивал со своим соседом по коммунальной квартире. Вскоре к уральцу приехала его бывшая сожительница со своим несовершеннолетним сыном, чтобы забрать вещи. Сосед начал ругаться на ребенка нецензурной бранью. Мужчине это не понравилось, и он ударил соседа кулаком в лицо.

Когда женщина с сыном ушли из квартиры, сосед продолжил ругаться. Тогда уралец достал из тумбочки нож и ударил им дебошира в грудь. От полученных повреждений тот скончался в больнице.

Первоуральский городской суд вынес убийце свой приговор: 8,5 лет лишения свободы. Отбывать этот срок ему придется в колонии строгого режима.