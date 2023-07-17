На фотографиях с места взрыва на Крымском мосту видны повреждения пролета

Telegram-канал Baza опубликовал фотографии последствий взрыва (по некоторым данным – минимум двух взрывов) на Крымском мосту.

На снимках хорошо видно, что дорожное полотно сильно смещено и накренилось, вероятно, вместе с мостовым пролетом. О повреждениях опоры моста по фотографиям сказать сложно.

Ранее в Минтрансе России заявили, что "конструкции пролетов находятся на своих опорах", сами опоры, якобы, тоже не повреждены.

В результате взрыва погибли двое жителей Белгородской области – супружеская пара. Их дочь находится в больнице.

В последнее время власти Крыма и Краснодарского края усилили досмотр при проезде Крымского моста, из-за усиления мер безопасности перед мостом стали скапливаться многокилометровые пробки.