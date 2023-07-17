В "Кольцово" на 5 часов задержали рейс компании "RusLine"

В "Кольцово" в Екатеринбурге на 5 часов задержали вылет в Сыктывкар - Нарьян-Мар авиакомпании. В дело вмешалась уральская транспортная прокуратура.

Как сообщает пресс-служба ведомства, рейс 7R-870 авиакомпании "RusLine" задержали по технической причине: вместо 7 утра, люди смогут улететь до места назначения только в 12.00. Сейчас вылета ожидают 49 пассажиров.

Чтобы не допустить нарушений прав пассажиров, транспортный прокурор осуществляет контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.