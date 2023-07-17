В Минобороны Украины прокомментировали новый взрыв на Крымском мосту словами Буданова

Спикер главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов прокомментировал новый взрыв на Крымском мосту.

"Можно только процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там излишняя", — заявил Юсов украинским СМИ.

После первого взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года украинские власти, в том числе Буданов, сначала отрицали свою причастность к инциденту. Но чуть больше недели назад замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила: "…273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику".

Следователи из ФСБ России ранее назвали организатором первого взрыва на Крымском мосту Буданова. По делу были задержаны пятеро граждан России, трое граждан Украины и Армении, предположительно, участвовавшие в подготовке преступления.