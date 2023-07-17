Перебоев с топливом в Севастополе не будет, - губернатор
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, запасаться топливом не надо.
С продуктами – такая же ситуация, написал Развожаев в своем telegram-канале.
Напомним, сегодня произошло ЧП на Крымском мосту. Пока не раскрывается, что именно случилось. Известно, что повреждено дорожное полотно со стороны Крыма. Есть информация о двух погибших и пострадавшем ребенке - это семья из Белгородской области. Не работает паромная переправа, остановлено движение поездов. Водителям рекомендуют объезд через новые регионы России.