Власти Крыма просят туристов оставаться в гостиницах и санаториях

Власти Крыма попросили туристов оставаться на местах отдыха и не ездить к Крымскому мосту, который закрыт (как и паромная переправа в Керчи). Единственной возможностью покинуть полуостров сейчас является автодорога через присоединенные территории.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы просим гостей и жителей полуострова не отправляться к Крымскому мосту, а пользоваться альтернативными сухопутными путями перемещения, информация о которых будет постоянно обновляться. Мы также просим наших гостей оставаться в ваших гостиницах, санаториях и пансионатах", - говорится в обращении министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

В Минтрансе России заявили, что опоры Крымского моста в результате взрыва не повреждены, повреждение получили дорожное полотно и ограждения. В то же время ряд СМИ сообщает о повреждении как минимум одной опоры.

В результате взрыва погибли двое жителей Белгородской области – супружеская пара. Их дочь находится в больнице.

В последнее время власти Крыма и Краснодарского края усилили досмотр при проезде Крымского моста, из-за усиления мер безопасности перед мостом стали скапливаться многокилометровые пробки.