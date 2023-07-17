На Среднем Урале столкнулись автомобиль и пассажирский автобус: один из водителей погиб

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, авария случилась сегодня утром на 344 км трассы "Серов – Екатеринбург". Столкнулись автомобиль "Рено Логан" и автобус маршрута №509 (Краснотурьинск – Екатеринбург).

По первоначальной информации, водитель "Рено" развернулся на другую полосу движения, в результате чего произошло столкновение. Однако точная причина будет установлена в ходе расследования, проводимого органами полиции.

Как отметили в прокуратуре, в результате ДТП водитель "Рено Логан" погиб. В автобусе находилось 15 пассажиров, среди них пострадавших нет, но данная информация еще будет уточняться. Пассажиры были отправлены на автобусе попутного направления.

Сейчас прокуроры проверяют транспортную компанию, которая обслуживает данный маршрут. Выясняется, проводился ли техосмотр автобуса перед выходом на линию и медосмотр водителя. Будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителя.

Также прокуратура взяла на контроль проведение расследования по факту ДТП.