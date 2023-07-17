В результате ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок, родители погибли

В результате ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Штаб ссылается на сведения министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно которым у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести.

Для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение.

Baza уточняет, что в пострадавшей машине находилась семья из Белгородской области. 14-летняя девочка была доставлена в одну из больниц Краснодарского края, а ее родители погибли. Семья ехала в Крым из Старого Оскола.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что пострадала девочка, ехавшая в машине с белгородскими номерами. По словам главы региона, если медики дадут добро, девочку перевезут лечиться в Белгород.

"Самое тяжелое – её родители погибли, папа и мама. Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу, эта семья из Новооскольского округа, связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня произошло ЧП на Крымском мосту. Пока не раскрывается, что именно случилось. Известно, что повреждено дорожное полотно со стороны Крыма. Сообщалось о нескольких пострадавших. Не работает паромная переправа, остановлено движение поездов. Водителям рекомендуют объезд через новые регионы России.