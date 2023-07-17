Повреждено дорожное полотно со стороны Крыма. Водителям рекомендуют "объезд" через новые регионы России

На Крымском мосту повреждено дорожное полотно, однако все опоры целы и конструкции находятся на опорах. Об этом сообщает Минтранс России.

По данным министерства, разрушение находится со стороны республики Крым.

"В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам", - отметили в Минтрансе.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram канале сообщил, что поезда через мост пойдут около 9:00, к этому же времени станет понятно, как будут работать паромы, сейчас движение через переправу остановлено.

Пока задерживается поезд Керчь - Анапа, остановлено движение поездов на перегоне "Вышестеблиевская" - "Керчь-Южная Новый парк" остановлено.