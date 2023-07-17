Обрушилась опора Крымского моста, есть жертвы
Как минимум два человека погибли в результате обрушения пролета Крымского моста.
Еще один получил травмы, сообщает Baza. Причины ЧП не приводится.
До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что на объекте произошло ЧП. Это случилось в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Движение транспорта было перекрыто.
Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление о причастности Киева к подрыву Крымского моста в прошлом году.