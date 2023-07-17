17 Июля 2023
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Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Администрация президента РФ определила пять образов желаемого россиянами будущего

Большинство граждан России, отвечая на вопрос о желаемом будущем, проявляют себя приверженцами "комфортной России" и "великой России".

Это выяснили в Администрации президента (АП) России при подготовке выборов 2024 года. Всего в ходе "социально-психологической сегментации" по типам желаемого будущего россиян разделили на пять типов: "комфортная Россия", "великая Россия", "справедливая Россия", "прогрессивная Россия", "демократическая Россия". У каждой группы граждан свой социально-демографический портрет и ключевые маркеры.

На первом месте идет группа лоялистов – таких 27%, это представители "комфортной России". Они видят страну как благоустроенную и безопасную страну.

Сопоставима по размеру группа "патриотов" (26%). Они выступают за "великую Россию": в будущем она представляется им как "страна, которая вызывает чувство гордости".

У других типов желаемого будущего меньше сторонников. 19% россиян – это условные социалисты, сторонники "справедливой России".

Самые незначительные по сравнению с остальными группы – это прогрессисты и сторонники "демократической России (по 12%). Первых отличает стремление видеть РФ современной страной с высокотехнологичной экономикой. Вторые видят ее страной, в которой »соблюдаются права и свободы граждан", есть независимый суд, свобода слова, политическая конкуренция, сменяемость власти и т. д.

Так называемые "пять Россий" были описаны в АП на основании нескольких социологических исследований и аналитики. В итоге получились такие маркеры развития страны, которые будут использоваться в президентской кампании 2024 года.

Избирательная кампания следующего года будет сочетать три тематические линии: "было" (символизирует гордость), "стало" (уверенность) и "будет" (надежда). К примеру, именно в рамках этой концепции будет организован форум "Россия" на ВДНХ. Данное исследование как раз будет встроено в подготовку мероприятия, сообщают "Ведомости".

Теги: россияне, выборы, социсследование, администрация президента РФ


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