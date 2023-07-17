В России утвердили четыре новых национальных турмаршрута

В России выросло количество национальных туристических маршрутов - с 37 до 41.

Экспертный совет при Минэкономразвития присвоил этот статус четырем новым маршрутам. Речь идет о Дагестане, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях. Новые четыре маршрута — это "Легенды Дагестана", "С умыслом #PROПРОМЫСЛЫ" от Нижнего Новгорода, "Императорский маршрут" от Свердловской области и "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба". В следующем году эти регионы смогут претендовать на грант для обустройства маршрутов.

В 2023 году грантовая поддержка была оказана почти 40 субъектам, удалось поддержать около 170 инициатив. Сумма субсидий в рамках нацпроекта на обустройство пляжей и национальных турмаршрутов составила 3,1 млрд руб.

Туры объединяют в себе несколько популярных экскурсий, в том числе к памятникам ЮНЕСКО. Как считают в Ассоциации туроператоров России, наличие национального туристического маршрута в регионе помогает привести в порядок инфраструктуру и привлекает туда новых приезжих — рост турпотока может составить до четверти.

Туристы могут приобрести поездки по нацмаршрутам у туроператоров. В стоимость входит проживание, питание, экскурсии и входные билеты. Путешественник организует самостоятельно дорогу до города, откуда стартует маршрут, и трансфер из аэропорта, сообщают "Известия".