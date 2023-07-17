На Украине заявили о планах выдворить из Крыма до 800 тысяч россиян

Киев в случае захвата Крыма планирует выдворить с полуострова до 800 тыс. россиян, которые переехали туда после присоединения полуострова к России.

Как заявила Newsweek постоянный представитель украинского президента по Крыму Тамила Ташева, принудительной высылке подвергнут всех граждан РФ, которые переехали в Крым. По ее словам, они сделали это незаконно. Речь идет о 500-800 тыс. человек. Также власти Украины рассчитывают "внести в черный список" около 10 тыс. украинцев, которые сотрудничали с властями России в Крыму.

Ташева указала, что ведется разработка правовой базы для будущих разбирательств.

Ранее она заявляла, что власти Украины рассматривают как политико-дипломатические, так и военные способы возвращения Крыма.