17 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Каждый второй россиянин не умеет делать накопления

Больше половины граждан России довольны собственными навыками управления финансами.

Согласно исследованию "СберНПФ", у опрошенных, имеющих пробелы в финансовой грамотностью, сложно копить (каждый второй). Россияне испытывают незначительную (36% опрошенных) или существенную (13%) нехватку знаний в области финансовой грамотности. При этом 51% респондентов обладают необходимым навыками, чтобы эффективно управлять своим бюджетом.

Широко распространенная проблема - импульсивные покупки. Об этом заявили 27% участников опроса. 19% сообщили, что не получается вести учет доходов и расходов.

11% россиян не понимают, как устроены финансовые продукты и боятся инвестировать. 10% не могут разобраться, какими бывают пенсии и из чего они складываются. Ещё столько же сообщили, что забывают вовремя оплачивать кредиты.

На вопрос, какой была самая крупная финансовая потеря, 38% назвали сумму 10-50 тыс. руб. Для 20% этот показатель не превысил 5 тыс. 14% опрошенных признались, что теряли 5-10 тыс., 17% - 100 тыс. руб. и более, сообщает ТАСС.

Теги: накопления, соцопрос, деньги


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