В ЦАР прибыли сотни инструкторов ЧВК "Вагнер"

В Банги Центральноафриканской Республики прибыло несколько сотен инструкторов ЧВК "Вагнер".

Как сообщил Telegram-канал "Содружества офицеров за международную безопасность", это произошло в рамках ротации. "Несколько сотен опытнейших профессионалов из ЧВК ''Вагнер'' присоединяются к команде, работающей в ЦАР",— сказано в сообщении.

Инструкторы оказывают помощь военным ЦАР и сотрудникам правоохранительных органов в преддверии референдума 30 июля, на котором будет решаться вопрос об увеличении числа разрешенных президентских сроков с двух до трех.

Ранее в ЧВК "Вагнер" на месяц остановили рекрутинг новых бойцов "в связи с переездом".