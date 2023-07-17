17 Июля 2023
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Политика За рубежом
Фото: t.me/razgruzka_vagnera

В ЦАР прибыли сотни инструкторов ЧВК "Вагнер"

В Банги Центральноафриканской Республики прибыло несколько сотен инструкторов ЧВК "Вагнер".

Как сообщил Telegram-канал "Содружества офицеров за международную безопасность", это произошло в рамках ротации. "Несколько сотен опытнейших профессионалов из ЧВК ''Вагнер'' присоединяются к команде, работающей в ЦАР",— сказано в сообщении.

Инструкторы оказывают помощь военным ЦАР и сотрудникам правоохранительных органов в преддверии референдума 30 июля, на котором будет решаться вопрос об увеличении числа разрешенных президентских сроков с двух до трех.

Ранее в ЧВК "Вагнер" на месяц остановили рекрутинг новых бойцов "в связи с переездом".

Теги: ЦАР, ЧВК, Вагнер


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