В России депутаты и сенаторы рискуют стать "невыездными"

Спикеры Госдумы и Совета Федерации России смогут принимать решения об ограничении на выезд из страны депутатов и сенаторов, если они осведомлены о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.

Соответствующие поправки разработал депутат Думы Анатолий Выборный от "Единой России". Они внесены ко второму чтению проекта закона, который предусматривает изменения законов о порядке выезда и въезда в РФ и закона о гостайне. Поправку поддержал комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Решения могут быть приняты и в субъектах РФ. В отношении депутатов заксобраний такое решение могут принять председатели соответствующих региональных парламентов, а глав муниципальных образований – губернаторы.

Кроме того, решение об ограничении права на выезд из России осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведений судей федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов принимается в связи с положением, которое утверждает судебный департамент при Верховном суде по согласованию с президиумом Совета судей России, сообщают "Ведомости".

Инициатива, поправки к которой предложил Выборный, была внесена в Госдуму 13 марта 2023 года. В первом чтении документ был принят 24 мая. Второе чтение запланировано на 18 июля.

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