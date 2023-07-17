Арестович: Киев может оставить России пятую часть Украины

Киеву придется оставить России пятую часть территории, чтобы остальная часть страны вступила в Североатлантический альянс.

Об этом сообщил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает "Страна.ua". Он назвал это "суперисторическим шансом".

По словам политика, страна может разделиться по примеру Германии. Арестович назвав такую возможность "очень неплохой сделкой".

Экс-советник считает, что украинские власти будут пытаться вернуть территории "невоенным путем", так как силовое решение возможно лишь "ценой жизней 200 тыс. человек взрослого мужского населения, генофонда, разрушенной полностью экономики".