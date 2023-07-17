17 Июля 2023
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Фото: читатель Накануне.RU

В Москве поступают в оборот купюры в пять и десять рублей

В кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и области завезли купюры номиналом в пять и десять рублей.

В ближайшее время поступят дополнительные партии, после чего банкноты будут направлены в отделения банка, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на финансовое учреждение.

Напомним, "Гознаку" сложнее всего пришлось с возобновлением выпуска пятирублевой купюры, поскольку ее печатали всего один раз — в 1997 году. По этой причине пришлось "поднимать" всю техническую документацию.

Теги: Москва, деньги, Сбербанк


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Ранее 12.12.2022 01:26 Мск Пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году

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