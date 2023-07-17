В Москве поступают в оборот купюры в пять и десять рублей

В кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и области завезли купюры номиналом в пять и десять рублей.

В ближайшее время поступят дополнительные партии, после чего банкноты будут направлены в отделения банка, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на финансовое учреждение.

Напомним, "Гознаку" сложнее всего пришлось с возобновлением выпуска пятирублевой купюры, поскольку ее печатали всего один раз — в 1997 году. По этой причине пришлось "поднимать" всю техническую документацию.