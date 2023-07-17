17 Июля 2023
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Фото: пресс-служба УВЗ

Рок-оперу Проханова показали в “Космосе”

На Урале состоялся второй показ рок-оперы “Хождение в огонь” на основе поэмы писателя Александра Проханова, музыку и либретто написал Александр Агеев. Премьера прошла 12 июля в Нижнем Тагиле на УВЗ, а 14 июля – в екатеринбургском ККТ "Космос", постановки были приурочены к 80-летию Великого танкового сражения под Прохоровкой на Курской дуге 12 июля 1943 года.

По словам Проханова, “Хождение в огонь” – это история России, ее возрождения после развала СССР, когда начали собирать разгромленные заводы, прозвучала Мюнхенская речь Путина и произошло “чудо” – возвращение Крыма.

Рок-опера начинается с оратории “Донбасс”, сюжет постановки – о событиях СВО, главные герои – русские солдаты, военные врачи, танки, дети, которых нужно защищать. Опера исполняется в четырех частях, с говорящими названиями: “Поэт и Воин”, “Война и Смута”, “Путь и подвиг” и “Благовест”. Заканчивается Гимном Русской мечте.

Рок-опера "Хождение в огонь"(2023)|Фото: пресс-служба УВЗ

Рок-опера "Хождение в огонь"(2023)|Фото: пресс-служба УВЗ

По словам Проханова, в “Хождении в огонь” Россия выходит из черной пропасти, куда попадала не раз за всю свою историю, и в этот раз все началось с возвращения Крыма, и это было русское чудо:

“Возвращение Крыма было дано нам как чудо, потому что мы не сражались за Крым, это не были битвы за Сапун-Гору, не были великие екатерининские походы, это был дар. Взошло солнце Крыма. Мы изумились, оказывается, природа, судьба, божество благоволит к России. А потом случилось восстание на Донбассе 2014 года, страшные бои в Дебальцево, Иловайске, тогда солнце Крыма стало покрываться дымкой пожаров Донецка, Луганска, стало меркнуть. Ощущение счастья стало заменяться трагедией, мы стали свидетелями того, как гибнут города, как убивают наших детей. В течение 10 лет после этого мы рыдали, подходя к телевизору, бессильно наблюдая, как нас бьют, режут и калечат, но русская контратака продолжалась. Она полита кровью, она полита слезами, она проходит среди похоронок, среди неурядиц, государственные мятежи, путчи, ошибки, а то и злокозненный саботаж на разных уровнях власти. Все это есть, есть желание остановить эту контратаку, но она неостановима”, – сказал в приветственной речи Александр Проханов перед началом рок-оперы.

Авторы считают, что постановка из глубин Урала, где создадут новую Великую Победу, пойдет далее по России, как “Духовный танк”.

Теги: проханов, опера, хождение в огонь, сво


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