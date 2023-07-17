"Ростелеком" в Екатеринбурге подключил трехсотого абонента к тарифу "Юбилейный 3 в 1"

Компания «Ростелеком» в Екатеринбурге подключила трехсотого абонента к новому тарифу «Юбилейный 3 в 1». Праздничный пакет был разработан специально к 300-летию уральской столицы.

Виктория Савочкина, абонент «Ростелекома»: «В Екатеринбург я переехала недавно. Это прогрессивный и современный город, в котором никак не обойтись без качественных услуг связи. Тариф "‎Юбилейный 3 в 1"‎, к которому я подключилась, содержит все, что нужно: высокоскоростной интернет, интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. Здорово, что первые 60 дней тарифом можно пользоваться с очень приятной скидкой».

Елена Салогубова, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»: «Специально к 300-летию Екатеринбурга наша команда разработала уникальную линейку тарифов "‎Юбилейный"‎. В нее включены домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с, интерактивное телевидение, онлайн-кинотеатр и мобильная связь. Сегодня всеми перечисленными услугами пользуется каждый житель уральской столицы. Это стало возможным благодаря строительству и модернизации оптических линий связи. Сейчас в Екатеринбурге смонтировано уже более 3 000 магистралей, они охватывают 92 % территории. Столица Среднего Урала к своему юбилею стала настоящим городом на оптике».

Абонентам, которые уже пользуются видеосервисом Wink, при подключении пакетов услуг не нужна ТВ-приставка. На всех телевизорах Smart TV доступно онлайн-телевидение. Также в предложение уже включена услуга «Мультискрин». Она позволяет объединить до пяти устройств под одной учетной записью и смотреть фильмы там, где удобно: на экранах телевизора, компьютера, планшета или смартфона. Кино можно ставить на паузу на одном устройстве, а продолжить просмотр уже на другом.

Полная информация о тарифах «Юбилейный» доступна на сайте компании. Акция актуальна до 30 сентября 2023.