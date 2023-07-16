17 Июля 2023
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Политика
Фото: Mike Segar/Reuters

Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное ситуации на Украине

Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное ситуации на Украине, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Заседание состоится 17 июля, в 22.00 по мск. Участие в нем примут лавы внешнеполитических ведомств нескольких стран. Полянский выразил мнение, что из заседания странами Запада будет сделано "максимально громкое антироссийское шоу".

"Нам тоже есть, что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит!" - заявил он.

Теги: Совет безопасности оон, заседание, Украина


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