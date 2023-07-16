Минобороны РФ: в зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня. Информация опубликована на сайте Минобороны РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Контроль обстановки ведется на 30 наблюдательных постах. Нарушение зафиксировано в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Российские миротворцы вместе с азербайджанской и армянской сторонами проводят разбирательство. Проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.

Всего с 23 ноября 2020 г. инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 2550,2 га территории, 689,5 км дорог, 1940 зданий, обнаружено и обезврежено 26794 взрывоопасных предмета.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.