В Тюменской области две женщины пострадали от обрушения торгового прилавка

В поселке Новотарманский Тюменского района две женщины получили травмы из-за обрушения крыши уличного торгового прилавка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Потерпевшим оказывается медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи проводят проверку, опрашивают свидетелей. В рамках проверки будут установлены должностные лица, ответственные за обслуживание торгового прилавка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.