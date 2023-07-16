В Тюменской области две женщины пострадали от обрушения торгового прилавка
В поселке Новотарманский Тюменского района две женщины получили травмы из-за обрушения крыши уличного торгового прилавка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.
Потерпевшим оказывается медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следователи проводят проверку, опрашивают свидетелей. В рамках проверки будут установлены должностные лица, ответственные за обслуживание торгового прилавка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.