16 Июля 2023
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Власти ЮАР пока не знают, прибудет ли Владимир Путин на саммит БРИКС

Власти ЮАР пока не знают, прибудет ли российский лидер Владимир Путин на предстоящий в августе саммит БРИКС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Фикиле Мбалулу, ЮАР еще не получила подтверждения визита Путина в Йоханнесбург. Комментируя ситуацию с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест главы российского государства, Мбалула сказал, что ЮАР является членом МУС и понимает свои обязательства. По его словам, власти страны, работают над ситуацией.

"Президент ЮАР Сирил Рамапоса ведет консультации с тем, чтобы наилучшим образом выйти из нынешнего положения в интересах ЮАР и БРИКС. Именно Рамапоса примет окончательное решение и объявит о нем", заявил он.

Напомним, саммит должен состояться в Йоханнесбурге в августе. Ситуация осложняется тем, что ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда, а последний ранее выдал ордер на арест Владимира Путина.

В ЮАР ранее заявляли, что не предоставят иммунитет от ордеров Международного уголовного суда участникам саммита БРИКС. 11 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что Кремль пока не принял решения, поедет ли Путин лично на саммит БРИКС или будет участвовать в другом формате. 

Теги: МУС, Путин, ордер, ЮАР


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