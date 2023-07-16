Врачи решили перевести сына Михаила Ефремова в другую больницу

Врачи решили перевести сына актера Михаила Ефремова Николая в другую больницу. Психиатр посоветовал перевести его в соматопсихиатрическое отделение, сообщает telegram-канал Baza.

Состояние пострадавшего остается тяжелым, однако он сам дышит, находится в сознании, может шевелить руками и ногами, при этом остается в аппарате фиксации тазовой кости. Выписать Николая Ефремова из реанимации планируется в понедельник. Ему также может потребоваться еще несколько операций, однако по ним окончательное решение ещё не принято.

30 июня стало известно, что Николай Ефремов выпал из окна третьего этажа своей московской квартиры. Ему провели две операции: установили аппарат наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии. Известно, что от полученных травм у актера началось сильное кровотечение.

В отделение мужчина поступил как неизвестный, так как документов у него при себе не было. Врачи говорят, что если Николай выживет, то его ждет очень тяжелая реабилитация. Высока вероятность того, что он останется инвалидом из-за перелома таза.

По поводу причин произошедшего версии расходятся. По одним данным, в анализах Ефремова не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков, а сам он, якобы, успел сообщить, что выпал случайно. Baza сообщает, что очевидцы говорили о неадекватном состоянии мужчины, рядом с которым на улице нашли сковородку.

По словам соседей, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Полиция проводит проверку.