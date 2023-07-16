16 Июля 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

На Донецком направлении российские войска отразили 15 атак противника

В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили 15 атак противника в районах Белогоровки, Северного, Орехово-Василевки, Красногоровки, Веселого, Новомихайловки, Первомайского, Марьинки.

Также уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Потери военнослужащих составили до 270 человек раненными и убитыми, поражены две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное, Макеевка, а также Серебрянского лесничества. Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Голиково и Кузьмино.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области и Ровнополь Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.

Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили: до 260-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы: Д-20 и "Мста-Б".

Теги: ВСУ, Минобороны, наступление, спецоперация


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